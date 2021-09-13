РИАМО - 13 сен. Детский сад на 100 мест открылся в подмосковном Реутове по программе частно-государственного партнерства, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Детский сад «Классика» на 100 мест открыли в рамках частно-государственного партнерства в доме №8 на улице Челомея. В этом событии принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который оценил сделанную здесь реконструкцию и пообщался с коллективом. Детский сад будет работать по комплексной программе, которая делает акцент на развитии индивидуальных способностей ребенка и дает широкий простор для творчества», - сказал Каторов.

Новый детский сад готов принимать детей в возрасте от 2 до 7 лет.

«Новый детсад позволит в целом по городу сократить очереди из желающих получить место для ребенка. Это является одним из приоритетов в сфере образования», - уточнил Брынцалов.

Почти 7 тысяч детей из Реутова получают дошкольное образование в муниципальных детских садах. Около 300 человек посещают пять частных детских садов. При этом существенную разницу в оплате услуг таких детских садов родители не ощущают: в рамках государственной поддержки часть оплаты берет на себя местный бюджет.