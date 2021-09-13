РИАМО - 13 сен. Более 44,2 тыс. голосов получил вариант «Синичка» в голосовании на портале «Активный гражданин» за имя для первого электрического речного трамвайчика, который начнет курсировать в столице в следующем году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичи выбирали из пяти имен. Среди предложенных били - «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» и «Неглинка». Эти имена совпадают с названием столичных рек.

В тройку-лидеров при голосовании вырвались варианты – «Синичка», «Жужа» и «Яуза». В результате, горожане отдали предпочтение «Синичке».

В голосовании поучаствовали почти 154 тыс. москвичей. Вариант-победитель набрал 28,77%.

Уже в следующем году жители и гости столицы смогут прокатиться на трамвайчике «Синичка». В 2022 году в городе запустят два тестовых маршрута первого в столице электрического речного транспорта.

Электрический речной трамвайчик — полностью экологичный транспорт, который не производит вредных выбросов. Он будет работать не только в летние месяцы, но и в зимние.

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