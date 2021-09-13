РИАМО - 13 сен. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1259 пациентов, всего инфекцию в городе победили 1 465 359 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявлено 2022 новых случая заражения, госпитализированы 479 человек. На ИВЛ находятся 235 Covid-пациентов.

В Москве за сутки умер 41 пациент с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. Всего в городе скончались 28064 человека.

Всего в городе выявлено 1 588 195 случаев заболевания.