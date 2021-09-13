РИАМО - 13 сен. Мошенники часто узнают сведения о счетах россиян из микрофинансовых организаций и онлайн-магазинов, сообщил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

«Мошенники чаще всего узнают о состоянии счета человека от сотрудников микрофинансовых организаций. Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию», — сказал Пащенко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что у операторов микрофинансовых организаций ниже социальная ответственность и они могут за плату предоставлять данные о счетах третьим лицам.

В то же время из банков происходит все меньше утечек, так как службы безопасности отслеживают все обращения.

Пащенко отметил, что злоумышленники могут получить информацию и по покупкам онлайн. Они могут анализировать профиль покупок в интернет-магазине. Если в месяц человек делает покупки на 40-50 тыс. рублей, то злоумышленники понимают, что на карте есть приличная сумма. Базы данных интернет-магазинов очень востребованы у мошенников.

Эксперт посоветовал не оставлять персональные и банковские данные на сайтах сомнительных интернет-магазинов и компаний.