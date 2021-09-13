РИАМО - 13 сен. Работы по обновлению 14 автовокзалов и автостанций начались в Московской области, программа пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Ремонтные работы стартовали на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» в Зарайске, Сергиевом Посаде, Чехове, Коломне, Дмитрове, Подольске, Домодедове, Раменском, Павловском Посаде, Шатуре, Ногинске, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Клину.
Сначала планируют установить электронные табло, которые будут показывать расписание движения автобусов. Информация будет отражаться в режиме реального времени.
Она уточнила, что программа пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году.
По каждому объекту был определен фронт работы. На некоторых объектах ремонт не проводился давно.
«До 1 октября этого года на данных объектах планируется установка новых вывесок, выполненных в едином корпоративном стиле компании. На данный момент уже подготовлен перечень задач на следующий год. Так, для каждого объекта запланирован индивидуальный комплекс решений», — подчеркнул генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.
Стало известно, как будут выглядеть обновленные автовокзалы в Подмосковье>>
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