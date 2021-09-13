РИАМО - 13 сен. Работы по обновлению 14 автовокзалов и автостанций начались в Московской области, программа пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Ремонтные работы стартовали на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» в Зарайске, Сергиевом Посаде, Чехове, Коломне, Дмитрове, Подольске, Домодедове, Раменском, Павловском Посаде, Шатуре, Ногинске, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Клину.

Сначала планируют установить электронные табло, которые будут показывать расписание движения автобусов. Информация будет отражаться в режиме реального времени.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в этом году началось масштабное обновление подмосковных автовокзалов и автостанций. В первую очередь отремонтированы приоритетные объекты, по которым поступило большое количество обращений от пассажиров. Все работы проведены с учетом мнения жителей региона», — рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она уточнила, что программа пройдет в несколько этапов и завершится в следующем году.

По каждому объекту был определен фронт работы. На некоторых объектах ремонт не проводился давно.

«До 1 октября этого года на данных объектах планируется установка новых вывесок, выполненных в едином корпоративном стиле компании. На данный момент уже подготовлен перечень задач на следующий год. Так, для каждого объекта запланирован индивидуальный комплекс решений», — подчеркнул генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Стало известно, как будут выглядеть обновленные автовокзалы в Подмосковье>>