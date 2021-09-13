РИАМО - 13 сен. В столице за минувшие сутки подтвердили 2022 новых случая коронавируса, всего в городе зафиксировали 1 588 195 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что прививку первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции сделали 5 млн горожан.

Вакцинироваться можно в поликлиниках или в популярных общественных местах мегаполиса, где работают выездные медбригады.

За последние сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах, вылечились 12 469 пациентов. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 человек.

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