РИАМО - 13 сен. Более 700 столичных пар сыграли свадьбу в День города в Москве. Церемонии прошли с 10 по 12 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Свадьбы прошли не только в традиционном формате – в отделах ЗАГС, также молодые вступали в официальный союз в исторических особняках и усадьбах, башнях «Москва-Сити», Московском планетарии, историческом павильоне «Космос» на ВДНХ и других необычных местах.

Торжественные церемонии прошли 10 и 11 сентября, а также в ночь на 12 сентября на станции «Маяковская» столичной подземки. В метро на прошедших выходных поженились 2 пары.

Сентябрь считается одним из самых популярных месяцев для свадьбы. Осенью в мегаполисе планируют пожениться около 16 тыс. влюбленных.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале mos.ru. Для этого нужно заплатить госпошлину – 350 рублей, а если подавать в онлайн-формате, то стоимость снизится до 245 рублей.

В этом году Москве исполнилось 874 года. День города отмечали 11 и 12 сентября. Массовых гуляний решили не проводить из-за ситуации по коронавирусу.