РИАМО - 13 сен. За последние годы в Москве доля одногодичной летальности среди онкопациентов сократилась практически на треть, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы последние три года активно занимаемся развитием онкологической помощи в городе, формируем новый стандарт ее оказания, формируем «бесшовный» переход людей с подозрением на онкологическое заболевание, лечением и последующими реабилитацией и диспансерным наблюдением», - сообщила вице-мэр в интервью ТАСС.

Она напомнила, что в мегаполисе на базе 6 крупных многопрофильных клиник были созданы онкоцентры.

По ее словам, объем отдельных видов исследований по онкозаболеваниям в городе увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Это позволило властям столицы более чем 100 тыс. пациентов назначить и провести самую современную терапию.

«Мы еще в 2019 году перешли по 6 самым распространенным локализациям на применение этой современной терапии. И недавно мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение, что еще по четырем локализациям, то есть уже в совокупности по 10, будет применяться самое современное медикаментозное лечение», - добавила Ракова.

Она отметила, что пандемия оказала влияние на процесс лечения пациентов с раком, но основные направления онкопомощи в городе не останавливались.

«Еще очень приятно, что, несмотря на пандемию, мы запустили в прошлом августе уникальный проект, которому нет аналогов в мире. Это проект онкопомощников — административный персонал, который не имеет медицинского образования», - сказала Ракова.

Она пояснила, что такие помощники сопровождают онкопациента в индивидуальном порядке. А также они консультируют заболевшего на всех стадиях лечения.