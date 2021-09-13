РИАМО - 13 сен. По итогам 7 месяцев Подмосковье сохранило лидерство по производству сыра в России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По объему производства сыров по итогам 7 месяцев текущего года Московская область занимает первое место в России. За этот период в Подмосковье произведено 46,6 тыс. тонн сыра», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что это на 11,1 тыс. тонн больше (на 31,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На втором месте после Подмосковья по производству сыра — Алтайский край. Там производят 38,2 тыс. тонн сыра. Воскресенский подчеркнул, что Московская область сохраняет лидерство с большим отрывом.

Подмосковью удалось добиться большого объема производства благодаря таким предприятиям, как «Хохланд Русланд» в Раменском округе, «Лакталис Истра», «Валио» в Одинцове, «РостАгроКомплекс» и «Зеленоградское» в округе Пушкинский, «Рузское молоко», Дмитровский молочный завод, АПК «Шатурский» и другим.

Московская область стала лидером по производству сыра в начале этого года.