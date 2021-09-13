РИАМО - 13 сен. Правила взаимодействия с владельцами частных газопроводов по вопросам социальной газификации проработает Государственная дума. В сентябре планируется проводить обсуждения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели пункт социальной газификации в подмосковной Истре. Губернатор рассказал о проблеме взаимодействия с частными газопроводами для реализации программы социальной газификации.

«Давайте вместе подумаем, у вас будет наработана большая практика. Мы за сентябрь проведем обсуждения, чтобы в октябре комитетам приступить к этой работе», - сказал Володин.

Как отметил Воробьев, в регионе часто сталкиваются со сложностями при переговорах с владельцами частных газопроводов. Тонкости взаимодействия стоит проработать законодательно.

«Я не могу провести газ, если газопровод принадлежит частному или юридическому лицу, мы должны с ним договориться. Мы просим дать возможность провести газ. Где-то нам удается договориться, где-то мы еще в стадии переговоров. Мы бы хотели попросить у вас назначить слушания, чтобы в открытом режиме говорить о решениях», - подчеркнул Воробьев.

Как пояснил РИАМО глава «Мособлгаза» Игорь Баранов, речь идет об изменениях в 69 федеральном законе о газификации, которые предусмотрят правила компенсации за подключение.

Программа соцгазификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что в рамках президентской программы до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств.

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