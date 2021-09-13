РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что законодательно нужно проработать вопрос установки датчиков утечки газа, но это требует поправок в Жилищный кодекс. Такую инициативу он высказал в ходе общения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник Воробьев и Володин осмотрели пункт социальной газификации в подмосковной Истре, а также пообщались с работниками мобильных пунктов соцгазификации.

«Еще одна тема, которая беспокоит - это взрывы газа в многоквартирных домах. Успех состоит из двух слагаемых. Первое - навести порядок со сервисными компаниями, сегодня их много, не все они работают ответственно. Второе - важность установки датчиков», - сказал Воробьев.

Он отметил, что один датчик просто сигнализирует в случае утечки, он стоит 2-2,5 тыс. рублей, другой датчик при необходимости автоматически перекрывает газ, он стоит от 8 до 9 тыс. рублей.

«Это поправка в Жилищный кодекс. Мы хотим попросить слушания назначить», - подчеркнул Воробьев.

Как отметил Володин, этот вопрос нужно прорабатывать.

«Давайте однозначно обсуждать этот вопрос. <...> Но нам нельзя допускать, чтобы все это ложилось на плечи граждан», - заключил Володин.