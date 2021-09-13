РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что законодательно нужно проработать вопрос установки датчиков утечки газа, но это требует поправок в Жилищный кодекс. Такую инициативу он высказал в ходе общения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает корреспондент РИАМО.
В понедельник Воробьев и Володин осмотрели пункт социальной газификации в подмосковной Истре, а также пообщались с работниками мобильных пунктов соцгазификации.
Он отметил, что один датчик просто сигнализирует в случае утечки, он стоит 2-2,5 тыс. рублей, другой датчик при необходимости автоматически перекрывает газ, он стоит от 8 до 9 тыс. рублей.
«Это поправка в Жилищный кодекс. Мы хотим попросить слушания назначить», - подчеркнул Воробьев.
Как отметил Володин, этот вопрос нужно прорабатывать.
«Давайте однозначно обсуждать этот вопрос. <...> Но нам нельзя допускать, чтобы все это ложилось на плечи граждан», - заключил Володин.
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