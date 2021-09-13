РИАМО - 13 сен. Власти Подмосковья показывают пример успешной работы по программе социальной газификации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели пункт социальной газификации в подмосковной Истре.

«Хороший пример в целом для наших регионов. Есть возможность решить вопрос подключения газа каждому домовладению, но регионы не всегда торопятся идти в ногу со временем. Московская область пошла на опережение», - сказал Володин.

Он отметил, что власти Подмосковья сочетают свою и президентскую инициативы, что позволяет решать задачу комплексно.

В Подмосковье для жителей открыты 8 офисов соцгазификации.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>