РИАМО - 13 сен. 38-летнему ранее судимому мужчине предъявили обвинение в нападении на девочку в Солнечногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчина обвиняется в покушении на преступление против половой неприкосновенности ребенка и в разбойном нападении. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

11 сентября мужчина в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске напал на 9-летнюю девочку и отобрал у нее телефон. Он нанес 2 удара ладонью в лицо девочки.

В ходе допроса установили, что мужчина планировал также совершить преступление против половой неприкосновенности девочки. Однако его заметили прохожие, которых ребенок позвал на помощь. Обвиняемый признался в содеянном. Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

Следователи осмотрели место происшествия, изучили ролик, на котором виден момент нападения. Были допрошены свидетели и очевидцы, потерпевшая. Планируется назначить судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Ранее о подробности произошедшего рассказала женщина, которая спасла девочку, – она спугнула нападавшего своим криком. Женщина рассказала о равнодушии прохожих, которые не отреагировали на то, что ребенок попал в беду.