РИАМО - 13 сен. С начала прививочной кампании Подмосковье получило свыше 4 млн доз вакцины от Covid-19, в основном в регион поставляется «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Также в Подмосковье доставляют препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Она добавила, что Подмосковье получило свыше 300 тыс. доз препарата «Спутник Лайт».
«Выбор в пользу вакцинации в регионе сделали уже более 3,4 млн человек», - уточнила Стригункова.
Уточнить наличие различных вакцин он коронавируса жители Московской области могут в пункте вакцинации.
Чтобы сделать прививку от инфекции, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинироваться можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах.
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