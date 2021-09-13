РИАМО - 13 сен. С начала прививочной кампании Подмосковье получило свыше 4 млн доз вакцины от Covid-19, в основном в регион поставляется «Спутник V», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Также в Подмосковье доставляют препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Важно создать все необходимые условия для того, чтобы жители Подмосковья могли быстро и в удобном для себя формате сделать прививку от Covid-19. Все прививочные пункты региона в полном объеме обеспечены вакциной от коронавируса», - отметила зампредседателя правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что Подмосковье получило свыше 300 тыс. доз препарата «Спутник Лайт».

«Выбор в пользу вакцинации в регионе сделали уже более 3,4 млн человек», - уточнила Стригункова.

Уточнить наличие различных вакцин он коронавируса жители Московской области могут в пункте вакцинации.

Чтобы сделать прививку от инфекции, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинироваться можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в ТЦ, МФЦ, мобильных комплексах.

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