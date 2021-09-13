РИАМО - 13 сен. 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов Пожарно-спасательного центра столицы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах примут участие в учениях на Московской канатной дороге, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Учения пройдут в понедельник. Будут отработаны действия по эвакуации в случае внештатной остановки работы канатной дороги.

По легенде учений, 8 кабинок оказались заблокированы над Москвой-рекой на разных высотах при остановке работы дороги. Добраться до кабинок можно только по тросу.

Спасатели во время учений будут применять подъемные пожарные автолестницы, альпинистское снаряжение, подъемные механизмы. Спасатели на воде будут принимать «пострадавших».

Подобные учения проводятся ежегодно.