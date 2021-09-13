РИАМО - 13 сен. В столице не планируют устанавливать систему распознавания лиц при входе в городские школы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В отдельных школьных зданиях могут быть эксперименты, когда наряду с проходом по картам или браслетам, которые используются во всех зданиях, могут быть введены дополнительные системы прохода через распознавание лиц», - отметила Ракова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что такое решение может быть принято только по желанию родителей и обязательно с их согласия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в мегаполисе реализуют проекты по цифровизации сфер здравоохранения, образования и управления транспортным комплексом.

Что касается образования, то там развивают платформу «Московской электронной школы», формируют портфолио и индивидуальную траекторию обучения детей.