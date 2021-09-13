РИАМО - 13 сен. За 7 месяцев 2021 года общий оборот предприятий торговли и услуг достиг 8 трлн рублей. Это больше, чем за вторую половину 2020 года, когда этот показатель составлял около 6 трлн рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Есть отрасли, которые пока не вернулись к допандемийным показателям. Это гостиницы, транспортные услуги, вся сфера индустрии туризма и развлечений. Например, в транспортной сфере сложно вернуться к прежним показателям, поскольку сейчас не проводятся крупные массовые мероприятия, на которые традиционно приезжает большое количество гостей», — сказал Ефимов в интервью газете «Известия».

Он добавил, что по ряду показателей допандемийный уровень уже был превышен. Это касается промышленности и торговли.

Ефимов также отметил, что при росте оборота торговли в самых больших торговых центрах посещаемость уменьшилась на 20%. В то же время увеличилась сумма покупки. Средний чек вырос даже с учетом роста курсов валют и инфляции.

В Москве наблюдается тренд на увеличение онлайн-продаж, изменение отношения к покупкам. ТЦ начинают выполнять роль шоурумов, где можно оценить товар, а потом приобрести его онлайн.