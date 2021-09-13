РИАМО - 13 сен. К тестированию системы Face Pay в столичном метрополитене подключили еще 5 линий, теперь данная система работает на 9 ветках подземки, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Также расширяется группа тестировщиков. Подать заявку на участие в тестировании системы можно по ссылке.

Тест-драйв по оплате поездок метро с помощью системы Face Pay в понедельник запущен на Калининской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Ранее она начала работать на Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Филевской ветках подземки.

«Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий мосметро. Среди них — самая востребованная, Таганско-Краснопресненская. Важно, что во время теста участники смогут пользоваться акцией «Время ранних», чтобы сделать поездку на метро дешевле — 23 рубля вместо 46», - отметил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что у пассажиров метрополитена должно быть больше способов оплаты проезда, в том числе с использованием передовых технологий.

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