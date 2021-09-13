РИАМО - 13 сен. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что с 14 сентября в столице ожидается резкое понижение температуры, столбики термометров опустятся сразу на 10 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры, температура в Московском регионе понизится на 10 градусов. Начиная со второй половины дня среды, давление начнет расти… Но воздух будет холодным. Осадков не будет», - отметил Вильфанд.

По его словам, 15 и 16 сентября будет без осадков, 17 сентября — почти без осадков.

Синоптик уточнил, что до конца текущей недели в Москве будет холодная погода, но температура ожидается ниже нормы всего на 2 градуса. Днем прогнозируется плюс 10-13 градусов, ночью – плюс 10-11.

Он добавил, что, несмотря на резкое понижение, температура 14 сентября в городе будет соответствовать климатической норме.

«Со среды уже будет на 1-2 градуса ниже нормы», - заключил научный руководитель Гидрометцентра России.

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