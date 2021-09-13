РИАМО - 13 сен. В столице сейчас не хватает около 200 тыс. рабочих-мигрантов. Власти города надеются, что ограничения на въезд трудовых мигрантов в Россию будет смягчен, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — сказал Ефимов в интервью газете «Известия».

Он добавил, что до пандемии в течение нескольких лет стоимость жилья в городе практически не увеличивалась. Во время пандемии цена на жилье выросла и фактически догнала инфляцию за предыдущие годы. Сейчас увеличение стоимости не останавливается.

Ефимов отметил, что для столицы фактически завершилась льготная программа ипотеки. Кроме того, есть предел покупательной способности – когда он достигается, наступает стагнация.