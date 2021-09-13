Развитие МЦД в Москве и Подмосковье: какие диаметры запустят в ближайшие годы

3

МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» планируют запустить в 2023 году. Он свяжет Зеленоград, Химки и Раменское. В настоящий момент проект третьего диаметра предусматривает линию протяженностью 82 километра, которая будет включать 43 станции, с 14 из них будут доступны пересадки на 16 станций метрополитена и две станции МЦК — «Лихоборы» и «Андроновку», — а также пригородные электрички Рижского направления.

Как следует из паспорта МЦД-3, представленного на официальном сайте проекта, с МЦД-3 можно будет пересесть на станции метро «Ховрино» Замоскворецкой линии, «Петровско-Разумовская» («серой» и «салатовой» ветки), «Фонвизинскую» Люблинско-Дмитровской линии, «Рижскую» Калужско-Рижской линии и «Ржевскую» (строящаяся станция БКЛ).

Заходить в пределы Кольцевой линии метро МЦД-3 не будет. Вместо этого ветка уйдет на восток — в сторону Сокольников, с пересадкой на одноименную станцию. Следующими пересадочными станциями станут «Электрозаводская», строящаяся «Рубцовская» (БКЛ), «Авиамоторная» (Калининской ветки и БКЛ).

Также предполагается, что с МЦД-3 будут доступны пересадки на «фиолетовую» ветку: «Рязанский проспект», «Выхино» и «Лермонтовский проспект». Кроме того, диаметр «захватит» «розовую» ветку с пересадкой на «Косино». Далее ветка МЦД-3 уходит до Раменского.

Новый диаметр будет работать ежедневно с 5:30 до 1:00, в час пик поезда по нему будут курсировать с интервалом в 5-6 минут, а его запуск позволит сократить время в пути для жителей Москвы и Московской области на 50%.

Ожидается, что благодаря МЦД-3 пользоваться общественным транспортом станет удобнее жителям 24 районов Москвы в Северо-Западном, Северо-Восточном и Восточном округах столицы. Новый диаметр должен разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую, Замоскворецкую и самую загруженную — Таганско-Краснопресненскую — линии московского метро.

Кроме того, МЦД-3 улучшит доступность 41 школы, 18 парков, 13 музеев и 30 институтов. Например, доступнее станут такие столичные достопримечательности, как музей-усадьба «Останкино», Останкинская телебашня и парк «Сокольники». По расчетам проектировщиков, из района Крюково до станции метро «Динамо» можно будет добраться за 43 минуты, от «Электрозаводской» до Останкина — за 13 минут, а из Люберец до «Петровско-Разумовской» — за 36 минут.