Развитие МЦД в Москве и Подмосковье: какие диаметры запустят в ближайшие годы

Планы властей
В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти ведут работы по подготовке к запуску новых линий Московских центральных диаметров (МЦД): МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий».
По словам Собянина, в настоящее время ведется проектирование и строительство новых диаметров. Он также уточнил, что в 2021 году в Москве построят шесть платформ МЦД, которые станут полноценными вокзалами, а ранее за полтора года рабочие возвели 18 таких объектов.
В свою очередь заместитель мэра Москвы и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ДТиРДТИ) столицы Максим Ликсутов отметил, что оставшиеся три из пяти линий МЦД запустят до 2025 года.
Так, МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» планируют запустить в 2023 году, МЦД-4 «Киевско-Горьковский» — в 2023-2024 годах, а МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» — в 2024-2025 годах.
Как будут устроены остановки МЦД
По данным столичной мэрии, в рамках создания первых четырех диаметров была разработана документация на благоустройство территорий, которые прилегают к 81 остановочному пункту. В каждом проекте предусмотрены навесы для прохода к остановкам общественного пассажирского транспорта, парковки для такси и личных машин, велопарковки и многое другое. Городские власти также планируют провести реконструкцию всех станций на существующих и будущих МЦД.
Маршруты третьего, четвертого и пятого диаметров могут быть изменены на стадии проектирования в результате обсуждений и корректировок проекта его участниками. Однако уже известно, что будущий третий и четвертый диаметры будут связаны с Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и МЦК 16 пересадками, которые позволят пассажирам экономить время, потраченное на дорогу. По словам Максима Ликсутова, формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача городских властей.
«Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и проекты мирового масштаба — МЦД и БКЛ. Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы. Такая интеграция расширяет транспортные возможности жителей и гостей столицы и служит драйвером для развития территорий, чтобы сделать их лучше для жизни горожан», — отметил Ликсутов.
На новых линиях МЦД-3 и МЦД-4 пересадки будут бесплатными. Власти столицы уверены, что это сделает передвижение по Московскому региону в разы удобнее.
Каким будет МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»
МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» планируют запустить в 2023 году. Он свяжет Зеленоград, Химки и Раменское. В настоящий момент проект третьего диаметра предусматривает линию протяженностью 82 километра, которая будет включать 43 станции, с 14 из них будут доступны пересадки на 16 станций метрополитена и две станции МЦК — «Лихоборы» и «Андроновку», — а также пригородные электрички Рижского направления.
Как следует из паспорта МЦД-3, представленного на официальном сайте проекта, с МЦД-3 можно будет пересесть на станции метро «Ховрино» Замоскворецкой линии, «Петровско-Разумовская» («серой» и «салатовой» ветки), «Фонвизинскую» Люблинско-Дмитровской линии, «Рижскую» Калужско-Рижской линии и «Ржевскую» (строящаяся станция БКЛ).
Заходить в пределы Кольцевой линии метро МЦД-3 не будет. Вместо этого ветка уйдет на восток — в сторону Сокольников, с пересадкой на одноименную станцию. Следующими пересадочными станциями станут «Электрозаводская», строящаяся «Рубцовская» (БКЛ), «Авиамоторная» (Калининской ветки и БКЛ).
Также предполагается, что с МЦД-3 будут доступны пересадки на «фиолетовую» ветку: «Рязанский проспект», «Выхино» и «Лермонтовский проспект». Кроме того, диаметр «захватит» «розовую» ветку с пересадкой на «Косино». Далее ветка МЦД-3 уходит до Раменского.
Новый диаметр будет работать ежедневно с 5:30 до 1:00, в час пик поезда по нему будут курсировать с интервалом в 5-6 минут, а его запуск позволит сократить время в пути для жителей Москвы и Московской области на 50%.
Ожидается, что благодаря МЦД-3 пользоваться общественным транспортом станет удобнее жителям 24 районов Москвы в Северо-Западном, Северо-Восточном и Восточном округах столицы. Новый диаметр должен разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую, Замоскворецкую и самую загруженную — Таганско-Краснопресненскую — линии московского метро.
Кроме того, МЦД-3 улучшит доступность 41 школы, 18 парков, 13 музеев и 30 институтов. Например, доступнее станут такие столичные достопримечательности, как музей-усадьба «Останкино», Останкинская телебашня и парк «Сокольники». По расчетам проектировщиков, из района Крюково до станции метро «Динамо» можно будет добраться за 43 минуты, от «Электрозаводской» до Останкина — за 13 минут, а из Люберец до «Петровско-Разумовской» — за 36 минут.
Каким будет МЦД-4 «Киевско-Горьковский»
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» планируют запустить до конца 2024 года. Диаметр свяжет подмосковную Апрелевку, шесть московских вокзалов (Белорусский, Савеловский, Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский) с Реутовым и Железнодорожным.
Согласно имеющемуся на данный момент проектному предложению, длина диаметра составит 86 километров. Из 38 станций 18 будут иметь пересадки на метро, МЦК («Кутузовская», «Шелепиха» и «Нижегородская»), а также пригородные электрички.
Пассажиры МЦД-4 смогут пересесть более чем на 30 станций метро, в том числе «Солнцево», «Говорово», «Минскую», «Парк Победы» Солнцевской линии, станцию БКЛ «Деловой центр» и строящиеся станции Большой кольцевой — «Аминьевское шоссе», «Шереметьевскую» и «Ржевскую», на «Парк Победы» Арбатско-Покровской ветки, «Кутузовскую» и «Выставочную» Филевской линии, «Беговую» Таганско-Краснопресненской.
Входить в пределы Кольцевой линии МЦД-4 не будет. Диаметр сделает полукруг через станции «Белорусская», «Савеловская», «Марьина Роща», «Рижская», «Комсомольская» и «Курская». Далее поезда МЦД-4 пустят рядом со станциями «Чкаловская», «Площадь Ильича» и «Римская», «Нижегородская улица» Некрасовской ветки (здесь же будет пересадка на одноименную станцию БКЛ), «Новогиреево» и «Новокосино» Калининской линии. Затем поезда поедут до Железнодорожного.
Новый диаметр будет работать ежедневно с 5:30 до 1:00, в час пик поезда по нему будут курсировать с интервалом в 5-7 минут, а его запуск позволит сократить время в пути для жителей Москвы и Московской области на 40%.
Согласно проекту, МЦД-4 упростит поездки для жителей 23 районов Москвы в ЗАО, САО, ЦАО, СВАО и ВАО. Новый диаметр должен разгрузить Солнцевскую, Филевскую, Калужско-Рижскую, Арбатско-Покровскую, Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро. МЦД-4 улучшит транспортную доступность 41 школы, 18 парков, 40 музеев и 49 институтов. В том числе, доступнее станут парк Победы, «Кусково» и парк Олимпийской деревни. Например, от «Беговой» до Поклонной горы можно будет добраться за 9 минут.
Каким будет МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий»
Предполагается, что МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» пройдет от подмосковного города Пушкино через Мытищи до Домодедова. Согласно имеющему проектному предложению, на линии протяженностью 72 километра будет расположено 34 станции. Из них девять будут иметь пересадки на метро, МЦК и электрички других направлений.
Предполагается, что пассажиры c МЦД-5 смогут сделать пересадку с платформы «Северянин» на МЦК «Ростокино». Также можно будет пересесть на станции МЦК «Андроновка» и «Новохохловская». После «Ростокино» следующая пересадка будет на «красную» ветку — «Сокольники», затем — на «Электрозаводскую» Арбатско-Покровской ветки и строящуюся станцию БКЛ «Рубцовская».
Далее через станцию метро «Стахановская» Некрасовской ветки поезда МЦД-5 поедут в Текстильщики, где пассажиры смогут пересесть как на «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской ветки, так и на строящуюся станцию БКЛ.
Затем диаметр пройдет в Печатники (переход на Люблинско-Дмитровскую линию и БКЛ), дойдет до станции метро «Царицыно», после чего поезда проследуют до Домодедова.
Новый диаметр будет работать ежедневно с 5:30 до 1:00, в час пик поезда по нему будут курсировать с интервалом в 5-7 минут, а его запуск позволит сократить время в пути для жителей Москвы и Московской области на 30%.
Ожидается, что благодаря МЦД-5 пользоваться городским транспортом станет удобнее жителям 20 районов Москвы в САО, ВАО, ЮВАО и ЮАО. Новый диаметр должен разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии столичной подземки.
МЦД-5 улучшит транспортную доступность 45 школ, 29 парков, 24 музеев и 18 институтов. Так, доступнее станут парк «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно». Благодаря новому диаметру с платформы «Северянин» в район станции метро «Электрозаводская» можно будет добраться за 18 минут, от Текстильщиков до Царицына — за 16 минут.
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Насколько МЦД разгрузит метро и автодороги
Как сообщал портал «Московский транспорт» в конце минувшего года, за 12 месяцев работы МЦД пассажиры обоих диаметров совершили 130 миллионов поездок. По МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» проехали около 61 миллиона пассажиров, а по МЦД-2 «Курско-Рижский» — более 69 миллионов. Эта цифра достигла бы прогнозируемых при запуске 200 миллионов пассажиров, если бы не пандемия Covid-19. Уже в первые месяцы работы диаметров был зафиксирован значительный прирост пассажиропотока. Рекорд перевозок пришелся на 6 марта — более 568 тысяч человек за день, что на 15% выше аналогичного показателя за период до запуска МЦД.
В целом после запуска всех линий МЦД их общая протяженность составит 375 километров. Все пять диаметров будут включать в себя 182 станции, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 миллиона москвичей и 5,5 миллиона жителей Московской области. Пассажиропоток диаметров составит более 650 миллионов человек в год. Нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы при этом уменьшится на 10-12% — разгрузятся линии и станции метро, вокзалы и автомобильные дороги.
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