РИАМО - 13 сен. В целом по отрасли выручка рестораторов в столице из-за Covid-19 снизилась примерно на 20-30%, но у некоторых предприятий выручка уменьшилась еще больше, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом сейчас обороты предприятий общепита улучшаются.

«Мы видим, что обороты предприятий, в том числе общественного питания, растут. В первом полугодии 2020-го выручка в отрасли составляла примерно 113 млрд рублей, во втором, когда никаких ограничений не действовало, оборот составил 153 млрд рублей, а по итогам января-июня этого года он зафиксирован в размере чуть более 200 млрд», — сказал Ефимов в интервью газете «Известия».

Он рассказал о критике со стороны отрасли при вводе последних ограничений из-за коронавируса, при этом власти отмечали, что выручка рестораторов снизилась несильно. Ефимов пояснил, что дело заключается в том, как считать. Власти рассматривают показатели по всей отрасли, которые фиксируются в онлайн-режиме по данным контрольной техники.

Таким образом, в целом по отрасли выручка уменьшилась примерно на 20-30%. В то же время у некоторых предприятий выручка могла уменьшиться в 3-4 раза. Ефимов напомнил, что для конкретных организаций предусмотрены меры поддержки – субсидирование деятельности. Было объявлено и о субсидировании закупок средств индивидуальной защиты.

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