РИАМО - 13 сен. Соглашение о сотрудничестве подписали в Сеуле агентство инноваций Москвы и южнокорейская государственная ассоциация Innobiz, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками», — отметила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, в рамках проекта будут разработаны совместные программы для малых и средних инновационных компаний.

Разработки стартапов зарубежных партнеров будут протестированы в рамках пилотного тестирования инноваций в Москве.

Выпускники проекта «Московский акселератор» поучаствуют в сеульских программах пилотирования и акселерации. За 2 года работы столичного проекта на участие в нем подали более 4,5 тыс. заявок. Это стартаперы из различных областей.

«А городская программа пилотного тестирования инноваций за период с мая 2020 года по сегодняшний день дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тыс. предприятий», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Обратная связь помогает им улучшить свои продукты.

У южнокорейской ассоциации Innobiz есть своя уникальная система оценки инновационности стартапов и их сертификации. Через нее проходят все технологические стартапы страны, которые хотят получить господдержку. С сертификатом они могут претендовать на тестирование своего проекта в городской среде, субсидии, гранты и другие виды поддержки.

«Для нас важно стратегическое партнерство с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства», - заявил председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун.

Он отметил, что столица России – универсальный полигон на апробации инноваций. Вместе с Москвой южнокорейская ассоциация планирует реализовать проекты по формированию глобальной технологичной экосистемы, созданию рабочих мест и развитию инновационных стартапов двух стран.