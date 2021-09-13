РИАМО - 13 сен. На нескольких столичных улицах введут ограничения на движение транспорта, необходимые для проведения различных работ. Водителям необходимо заранее спланировать свои маршруты с учетом ограничений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для проведения инженерных работ с 13 до 30 сентября перекрыт участок Сигнального проезда и дублера Алтуфьевского шоссе в сторону центра.

Одну полосу разворотной площадки у станции метро «Владыкино» закроют с 15 сентября по 1 ноября. До 15 октября нельзя проехать по одной из полос на Станционной улице.

Кроме того, с 11 сентября по 21 октября действуют ограничения на Волоколамском шоссе, которые необходимы для проведения работ по реконструкции магистрали.

Для проведения выставки на Моховой улице ограничат движение в ночь на 14, 15, 16, 17, 21 и 22 сентября, закроют одну полосу рядом с домом №1 на Манежной площади.

Также на участке Большого Черкасского переулка от пересечения со Старопанским переулком до пересечения с Малым Черкасским переулком перекроют движение и уберут парковочные места 20 сентября с 08:00 до 17:00.