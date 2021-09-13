РИАМО - 13 сен. В Люберцах задержали ранее судимого 31-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в совершении серии разбойных нападений в салонах сотовой связи, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время вошел в салон сотовой связи, расположенный на ул. Смирновской, и попросил показать ему телефон. В момент демонстрации покупатель схватил продавца и, приставив к ее горлу нож, потребовал от другой сотрудницы передать денежные средства и 2 телефона. После выполнения требований правонарушитель скрылся», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, общий материальный ущерб от нападения составил более 130 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и в течение нескольких часов задержали подозреваемого в совершении преступления у одного из домов на улице Кирова», – отметила Петрова.

Она добавила, что задержанного осмотрели, сотрудники полиции нашли у злоумышленника часть похищенного имущества. Мужчина пояснил, что один из телефонов он уже продал, а деньги потратил на личные нужды.

Кроме того, днем ранее злоумышленник совершил аналогичное преступление в микрорайоне Опытное поле. Мужчина похитил из магазина 2 мобильных телефона и 28 тыс. рублей.

«Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Петрова.

По данному делу проводятся дальнейшие мероприятия, которые направлены на установление причастности задержанного к аналогичным преступлениям.