РИАМО - 13 сен. Около 300 детей в возрасте от 3 до 16 лет занимаются в центре детства имени Сергия Радонежского, он открылся весной 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы не просто развлекаем детей: даем азы профессии художника. И очень рады, что многие благодаря нам увлекаются живописью, посвящают этому делу свою жизнь», - сказал преподаватель по ИЗО центра детства Иван Бурбицкий.

В кабинете иностранных языков учат английскому и японскому. Кроме того, в центре начнутся занятия для детей с особенностями развития, аспиранты технических вузов будут проводить уроки физики, математики и химии.

В центре также действует зал для подвижных видов спорта, там же проходят занятия йогой для будущих мам. Уроки пения для детей проводят в актовом зале.