РИАМО - 13 сен. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении АО «Оборонэнерго» к административной ответственности за нарушения правил техприсоединения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее физлицо пожаловалось на нарушение АО «Оборонэнерго» правил технологического присоединения, выразившееся в невыполнении мероприятий по осуществлению техприсоединения энергопринимающих устройств в срок.

УФАС установило, что компания нарушила правила техприсоединения. Антимонопольное ведомство вынесло постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

АО «Оборонэнерго» обратилось в суд, не согласившись с этим решением. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.