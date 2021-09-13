РИАМО - 13 сен. В Балашихе нарушили правила проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

В УФАС поступили жалобы ООО «УК «Общее дело», ООО «Новый городок» и ООО «Управляющая компания «Премьер» на действия (бездействие) администрации городского округа Балашиха при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

УФАС признало жалобы обоснованными. Администрации выдали обязательные для исполнения предписания. Администрация, не согласившись с этими решениями, обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Балашихи в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений и предписаний Московского областного УФАС России.