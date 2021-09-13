РИАМО - 13 сен. Парки столицы подготовили лекции, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых, мероприятия пройдут с 13 по 19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

13 сентября в 14:00 в Instagram-аккаунте парка «Красная Пресня» пройдет мастер-класс «Осень в парке». Участники мастер-класса научатся рисовать осенний пейзаж. Кроме того, 15 сентября в 14:00 парк проведет онлайн-лекцию об архитекторе Федоре Шехтеле.

Парк искусств «Музеон» 14 сентября проведет лекцию о том, как Солнце влияет на жизнь на Земле, начало в 18:30. 18 сентября в 15:00 в парке «Северное Тушино» научат создавать рисованный фильм по мотивам прочитанной сказки.

Моноспектакль «Что делать?» покажут в Таганском парке 17 сентября в 19:30.