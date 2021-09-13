РИАМО - 13 сен. В деревне Баранцево в Солнечногорске и деревне Солодово в Волоколамском округе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Снаряды обнаружили 12 сентября.
Места обнаружения боеприпасов оцепили сотрудники полиции. Изъятие и ликвидацию снарядов запланировали на 14 сентября, работы выполнит министерство обороны РФ.
В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии