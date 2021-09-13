РИАМО - 13 сен. Общая сумма штрафов за нарушение мер профилактики коронавируса в столице составила несколько десятков миллионов рублей. Штрафы получали промышленные предприятия, компании в «Москва-Сити», предприятия сферы обслуживания, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Штрафы — это мера, которая позволяет добиваться исполнения принятых решений, но ни в коем случае не заработок. Их общий объем — несколько десятков миллионов рублей, для бюджета Москвы это незначительная цифра», — сказал Ефимов в интервью газете «Известия».

Он добавил, что штрафы выписывали различным организациям. Деятельность некоторых компаний приостанавливали на 90 дней, если нарушения не ликвидировали.

Заммэра также прокомментировал данные международного рейтингового агентства Standard & Poor's о том, что столица до конца года полностью потратит финансовые резервы примерно в 440 млрд рублей.

«Первое, что хотелось бы сказать, — не очень понятно, как получилась цифра 440 млрд рублей. Коллеги нам не смогли пояснить свои расчеты. Вероятно, речь идет о резерве, которым управляет Московское казначейство», — отметил Ефимов.

Он добавил, что раньше у города была так называемая «финансовая подушка» - переходящий остаток, который составлял около 10% бюджета Москвы — порядка 300 млрд рублей.

В 2020 году Москва недополучила свыше 200 млрд рублей доходов. Дополнительно было направлено около 400 млрд рублей на борьбу с Covid-19. Таким образом, это в сумме получилось 600 млрд рублей недополученных доходов и расходов. Эти средства вынуждены были изыскивать в бюджете, в том числе покрывать за счет переходящего остатка.

По словам Ефимова, на 2021 год было более 100 млрд рублей в качестве резерва.

«Это деньги, которые мы поднимали с наших бюджетных учреждений как остатки. В начале года мы их вернули», — пояснил заммэра.

Он добавил, что проблем с текущей ликвидностью нет. Есть вероятность, что к концу 2021 года будет также около 100 млрд рублей переходящего остатка бюджета.

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