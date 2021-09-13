РИАМО - 13 сен. В сентябре Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в столице запустит проект «Карьерная реформа» для тех, кто планирует менять сферу деятельности или открыть свой бизнес. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Консультанты будут проводить для всех желающих профориентационные марафоны, бесплатные тренинги и курсы.

Кроме того, в ходе форумов и конференций участников научат планировать и системно развивать карьеру. Первый модуль начнется в 18:00 16 сентября. Он будет вводным и расскажет о выборе нового профессионального пути.

Участники вебинаров также проанализируют свои способности, приобретут навыки самопрезентации для прохождения собеседования и смогут развить уверенность в собственных силах.