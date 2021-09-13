РИАМО - 13 сен. В финале турнира US Open россиянин Даниил Медведев обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича, сообщает Газета.ru.

Игра между первой и второй ракетками мира закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Медведева.

Первый и последний раз в данном турнире российские теннисисты побеждали в 2000 году.

Для Медведева данная победа является первой в финале турниров «Большого шлема». За победу он получил 2,5 млн долларов.

US Open проходит в Нью-Йорке, турнир стартовал 30 августа. Его призовой фонд составил 57,5 млн долларов.

Медведев стал шестым российским теннисистом, который выиграл турнир «Большого шлема». Ранее победителями были Евгений Кафельников, Марат Сафин, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.