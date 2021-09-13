РИАМО - 13 сен. В 2021 году в многоэтажных домах столицы установят порядка 600 лифтов с увеличенным дверным проемом по региональной программе капремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дверные проемы подъемных механизмов будут увеличены с 650 до 700–800 миллиметров там, где для этого есть техническая возможность.

Новые лифты станут более доступны для маломобильных граждан, а также будут перемещаться между этажами со скоростью 1 метр в секунду. Внутри установят зеркала, поручни и TFT-дисплеи. На панели из нержавеющей стали появятся кнопки с подсветкой и шрифтом Брайля.

Примерно у 200 лифтов расширят дверной проем до 800 миллиметров, у оставшихся — до 700 миллиметров. Больше всего новых кабин появятся в многоэтажных домах на севере и юге столицы.

На сегодняшний день по региональной программе капремонта в многоквартирных домах столицы уже заменили 2 тысячи лифтов.