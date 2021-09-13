РИАМО - 13 сен. В столице сократят сроки оплаты по государственным контрактам в связи с поправками к закону о контрактной системе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 октября 2021 года оплата будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций», — уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, оплата по другим контрактам будет занимать не более 15 рабочих дней. С 1 января 2022 года сроки сократят до 7 и 10 дней.

Уменьшение сроков оплаты по госконтрактам стало возможно после внесения поправок к российскому закону о контрактной системе. В Москве отдельные изменения реализуют раньше, чем в других регионах страны. Правительство РФ одобрило поправки 1 июля этого года. Сокращение норм для заказчиков по срокам оплаты введут поэтапно с 1 января 2022 года и с 1 января 2023 года.

Эта мера поддержки коснется более 230 городских поставщиков. Она также ускорит пополнение бюджета столицы за счет региональных налогов и поможет сформировать оперативную и прозрачную систему городских закупок.