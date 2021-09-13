РИАМО - 13 сен. В столице от коронавирусной инфекции первым компонентом привились 5 млн горожан, что составляет почти 50% от трудоспособного населения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Но относительно структуры вакцинированных есть определенные опасения — из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало», - отметила Ракова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что при этом доля горожан пожилого возраста, заразившихся Covid-19, очень высока по сравнению с другими крупными городами.

«В пике доля людей пожилого возраста доходила до 26%. Например, в Лондоне эта доля составляла всего 13%. Чем больше болеет людей старшего возраста, тем больше нагрузка на стационарную сеть — от общего потока госпитализаций минимум 50%, а в среднем 70% составляют люди старшего возраста», - сказала заммэра.

По ее словам, три четверти от всего количества умерших Covid-пациентов составляют пожилые люди. Она напомнила, что важно вовремя привиться от инфекции, а также вовремя ревакцинироваться.

«Дачный период закончен, и я очень надеюсь, что наши пенсионеры вернутся в Москву, придут в пункты вакцинации в ближайшее время, вакцинируются и получат уникальную коробку от мэра, которая поможет им следить за своим здоровьем», - добавила Ракова.

Из проживающих в спецучреждениях пожилых горожан вакцинировались 98%, также они уже ревакцинировались. У всех них наблюдается достаточный уровень антител, чтобы противостоять инфекции.

Она отметила, что ревакцинировались после первой прививки в Москве 118 тыс. человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>