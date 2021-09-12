РИАМО - 12 сен. Возможные результаты чемпионата Российской премьер-лиги оценил бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин. Он прокомментировал предположения о победе «Сочи» в РПЛ, сообщает Газета.ru.

«Может ли «Сочи» стать чемпионом? Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед», — сказал Аршавин.

В настоящее время в турнирной таблице РПЛ «Сочи» находится на 3 строчке. У команды 15 очков. В следующем туре «Сочи» предстоит сыграть с московским «Динамо». Встреча состоится 19 сентября. Матч начнется в 19:00.

Ранее московский ЦСКА сыграл с тульским «Арсеналом» вничью в матче седьмого тура РПЛ. ЦСКА находится на 6 месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками.