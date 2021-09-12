РИАМО - 12 сен. Трем ранее судимым мужчинам, которых обвиняют в убийстве 24-летнего молодого человека в Котельниках, суд избрал меру пресечения. Преступление было совершено 9 сентября, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что ночью 9 сентября злоумышленники совершили разбойное нападение на 2 молодых людей 1997 года рождения во дворе жилого дома на ул. 3-й Покровский проезд в Котельниках. Один потерпевший успел убежать, второму нанесли множественные раны ножом. Он умер на месте.

У погибшего злоумышленники похитили сумку и скрылись.

Найти и задержать обвиняемых удалось благодаря действиям криминалистов и следователей ГСУ СК России по Московской области при участии сотрудников 1 ОРЧ ГУ МВД России по Московской области и ОУР МУ МВД России «Люберецкое».

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч.1 ст. 105 УК РФ (разбойное нападение и убийство), продолжается. Назначены экспертизы.