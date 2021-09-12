РИАМО - 12 сен. Сборная России по волейболу сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы с командой Польши, сообщает Газета.ru.

Матч пройдет 14 сентября в 21:30 по московскому времени.

Ранее в матче 1/8 финала сборная Польши обыграла финнов со счетом 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).

Полуфиналы и финал чемпионата пройдут 18 и 19 сентября. 19 сентября также разыграют бронзовые медали.

Российская команда по волейболу ранее выиграла серебро на Олимпиаде в Токио.