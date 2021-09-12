РИАМО - 12 сен. О проблеме криминала в мигрантской среде высказался депутат Госудумы Алексей Журавлев. В качестве решения он предложил создать трудовые лагеря, сообщает Газета.ru.

«Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз», - написал Журавлев в своем Twitter.

В числе прочего Журавлев предлагает вывести трудовую миграцию за пределы населенных пунктов. Например, направлять их на Север России и в Сибирь. Там, по мнению депутата, «не хватает своих рабочих рук». Для проживания на местах необходимо организовать интернациональные трудовые лагеря.

Кроме того, он предложил разработать и принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому к гражданам страны и приезжим будут применяться разные наказания за преступления.