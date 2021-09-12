РИАМО - 12 сен. Во время произвольной программы на контрольных прокатах сборной России фигуристка Александра Трусова выполнила 5 четверных прыжков. Это случилось впервые в карьере спортсменки, сообщает Газета.ru.

Фигуристка исполнила несколько сложных элементов: четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Из мужчин 5 четверных прыжков может выполнить только 2-кратный чемпион мира Нэйтен Чен из США.

Ранее Трусова завоевала третье место в в женском одиночном катании на чемпионате мира, который проходил в Стокгольме. Кроме того, у спортсменки есть бронза чемпионата Европы – 2020 и финала Гран-при 2019 года. Девушка также является серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионата России.