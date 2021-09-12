РИАМО - 12 сен. Известный журналист Дмитрий Киселев, рассказал, что чувствует себя хорошо после госпитализации из-за коронавирусной инфекции, болезнь протекает у него в щадящем режиме, сообщает Газета.ru.

«У меня довольно обширное поражение легких. Тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути», - сказал журналист.

Он отметил, что в больнице чувствует себя как в санатории.

У Киселева поражено от 25% до 50% легких.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.

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