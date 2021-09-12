РИАМО - 12 сен. Сотрудники подмосковного уголовного розыска вместе с оперативниками задержали 3 мужчин, подозреваемых в убийстве молодого человека в Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Все подозреваемые были судимы ранее, им от 28 до 37 лет.

«Установлено, что 9 сентября на 3-Покровском проезде в городском округе Котельники между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников получил ножевые ранения», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пострадавший умер на месте от полученных ран.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.