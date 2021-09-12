РИАМО - 12 сен. Московский «Спартак» опубликовал поздравление ко дню рождения экс-тренера команды Доменико Тедеско, сообщает Газета.ru.

«Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего. Всегда рады видеть на нашем стадионе», - написали красно-белые на свое странице в Twitter.

Тедеско возглавил команду в 2019 году, а перестал быть ее наставником после сезона 2020-2021. Во время его тренерства «Спартак» занял 2 место в Российской премьер-лиге.

В этом сезоне (2021-2022) команду возглавляет португальский тренер Руй Витория. В настоящее время по итогам 6 туров РПЛ «Спартак» занимает 9 место в турнирной таблице.