РИАМО - 12 сен. Жительница многоквартирного дома в Солнечногорске, спасшая 9-летнюю девочку от напавшего на нее из-за телефона мужчины, рассказала о происшествии. Она расстроена равнодушием жителей района к инциденту, сообщает РЕН ТВ.

Грабеж с применением насилия к девочке произошел в микрорайоне Рекинцо округа Солнечногорск. Злоумышленник нанес девочке 2 удара в лицо, начал душить, забрал телефон. Его громкими криками спугнула жительница соседнего дома.

Свидетельницей инцидента стала девушка. Она рассказала обо всем своей мачехе, которая и спасла девочку от злоумышленника.

«На камерах видно, как он ее поднял, но этот момент я не увидела вживую. Увидела лишь все, когда он ее уже поставил на землю. Вижу, что он ведет ее к углу дома и начинает ее душить, закрывает рот рукой. После этого я подбежала к своей мачехе Дарье и рассказала о случившемся. Она вылетела из дома, в чем была, и побежала в эту сторону», - рассказала Татьяна Рябова.

Сначала девушка приняла происходящее на улице за семейный конфликт. Свою ошибку она поняла, когда мужчина начал душить девочку.

Женщина, выбежавшая на улицу, рассказала, что к тому моменту, когда она добралась до нападавшего с ребенком, он уже утащил девочку за угол дома. Догнать их женщина уже бы не смогла и тогда стала кричать. Мужчина сначала ослабил хватку, а когда закричала девочка, отпустил ее и скрылся.

«Никто не отреагировал, вокруг шли люди, девочка сперва встала в оцепенении. Я позвала ее, и она побежала ко мне. Вокруг шли люди, но вообще никто не отреагировал, даже когда видели, что ребенок бежит ко мне, я пытаюсь ее успокоить. Вот, что страшно», - рассказала Дарья.

О безразличии сказал и отец пострадавшей девочки. Он отметил, что во время происшествия мимо мужчины, тащившего ребенка, шли люди, взрослые мужчины, но никто не остановился.

Родители девочки обратились к психологу.

Расследование уголовного дела о грабеже с применением насилия к несовершеннолетней взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.