РИАМО - 12 сен. В сквере у пруда Марс на северо-востоке Москвы закончили комплексное благоустройство. Так, там появилась световая инсталляция Солнечной системы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Сквер находится на Инженерной улице, д. 1. Там теперь есть 3 детские площадки с горками, качелями, канатами, каруселями.

Кроме того, в сквере установили 4 спортплощадки с тренажерами и турниками. Был оборудован пирс, на котором появились площадка с лежаками и видовая площадка над водой.

Вдоль пруда сделали беговую дорожку, установили скамейки с навесами. Появились пункт велопроката, дорожки для бега, садовые качели. Была обновлена сцена для районных мероприятий.

В ходе благоустройства посадили свыше 1,4 тыс. кустарников, более 50 деревьев, обустроили газоны, цветники. В сквере появились новые опоры освещения. Все объекты связали пешеходные маршруты.