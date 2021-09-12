РИАМО - 12 сен. Информация о том, что лось провалился в яму в столичном парке, поступила в службу «112» днем в воскресенье. На помощь животному пришли спасатели, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

На место происшествия прибыли расчет АСО №3 Пожарно-спасательного центра Москвы и специалисты «Спасрезерва».

Для спасения животного из ямы они использовали альпинистское оборудование. К тому моменту, когда лося извлекли, он был уже обессилен.

Его передали работникам ветеринарной службы для осмотра. В настоящее время лось жив и здоров.