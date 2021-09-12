РИАМО - 12 сен. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, почему назвала Дину и Арину Авериных «мокрыми курицами». Она назвала так девушек, когда они заявили о желании завершить карьеру, сообщает Газета.ru.

Арина Аверина планировала завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио.

«Конечно, говорю, когда они мокрые курицы — я им это подчеркиваю. Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить (карьеру - ред.), то они были в этот момент для меня «мокрые курицы», — сказала Винер-Усманова в программе «Москва. Кремль. Путин».

В то же время главный тренер российской сборной подчеркнула, что всегда считала их королевами.

На прошедших Играх – 2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина оказалась на 4 месте.