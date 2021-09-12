РИАМО - 12 сен. Церемонии бракосочетания еще 2 пар состоялись на станции «Маяковская» столичной подземки в ночь с субботы на воскресенье. Их провели в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах города, сообщает столичный Дептранс.

Первые свадьбы в метро прошли в конце августа.

«Московский транспорт уже не просто то, что вас перевозит быстро, безопасно и с комфортом. Он стал популярным культурным пространством, и мы рады, что для таких важных моментов в жизни пары выбирают московский транспорт», — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее свадебные церемонии проводились на «Маяковской» и на Северном речном вокзале.