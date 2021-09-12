РИАМО - 12 сен. Самолет Москва – Новосибирск авиакомпании «Уральские авиалинии» незапланированно приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел ночью в воскресенье. Причиной стало неустойчивое показание датчика скорости.

На борту самолета были 182 пассажира, среди них – 11 детей. Посадка прошла штатно, никто не пострадал, самолет не был поврежден. Рейс вылетел в Новосибирск утром в воскресенье.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.